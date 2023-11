L'IFAPME et Wallonie Entreprendre ensemble pour booster la création d'entreprises

L'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises(IFAPME) et Wallonie Entreprendre ont officialisé mercredi leur collaboration en signant une convention de partenariat en présence du ministre wallon de l'Économie Willy Borsus. Ce projet, qui s'inscrit dans le plan de relance de Wallonie, a pour but de stimuler la création et la transmission d'entreprises.