L'incubateur inclusif InterLab officialise son partenariat avec La Grand Poste à Liège

L'InterLab, le premier incubateur inclusif de Wallonie lancé par l'ASBL Interra, a officialisé mercredi son partenariat avec La Grand Poste à Liège, a indiqué l'association. Créé en 2021, ce programme d'accompagnement valorisant les primo-arrivants en Wallonie favorise les interactions entre les personnes récemment arrivées en terre liégeoise et la population locale.

Le but du projet est mettre en avant "le talent, la passion et la résilience des entrepreneurs issus de la diversité en les aidant à dépasser les défis spécifiques qui leur sont propres," souligne l'ASBL dans un communiqué.

L'ASBL Interra a constaté que les personnes issues de l'immigration et qui souhaitent entreprendre sont fréquemment confrontées à une série de barrières: linguistiques, sociales, administratives ou encore culturelles. Celles-ci se traduisent par un manque d'outils et de ressources, une confrontation à des réglementations complexes, un environnement d'affaires méconnu, etc.

En tant qu'incubateur, l'Interlab a "pour ambition de créer des connexions avec des mentors et des facilitateurs, d'organiser des réunions d'accompagnement, des événements de réseautage ou encore des formations collectives," précise Interra.

"La diversité fait partie de notre ADN et suscite la créativité. Nous sommes donc très fiers de pouvoir compter sur l'InterLab et sa communauté d'entrepreneurs primo-arrivants. Ils vont enrichir encore un peu plus notre écosystème," s'est réjoui Gérôme Vanherf, CEO de La Grand Poste.