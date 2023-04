Marianne Streel, 1ère femme présidente de la FWA, rempile pour 4 années supplémentaires

Au cours de son premier mandat, l'agricultrice de Rhisnes (région de Gembloux) a réformé l'institution en améliorant notamment la gestion des ressources, selon la FWA.

"De là est née une toute nouvelle offre de services aux agriculteurs, orientant la Fédération vers un accompagnement de qualité des agriculteurs, notamment dans les domaines de la transmission des exploitations", fait valoir le syndicat agricole. "Cet ensemble de réformes a donné naissance à une toute nouvelle Fédération wallonne de l'agriculture, plus forte, plus équilibrée et plus saine", assure-t-il.