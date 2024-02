Paris: la tour Eiffel fermée un 3e jour consécutif en raison de la grève

La tour Eiffel restera fermée mercredi pour la troisième journée consécutive en raison de la grève des salariés de sa Société d'exploitation (Sete), qui lui reprochent sa gestion financière, ont confirmé les deux syndicats représentant le personnel à l'AFP.

"On est déterminés, et on a impression qu'ils le prennent à la légère", résume la délégué syndicale FO, Nada Bzioui, au troisième jour d'un conflit social qui s'enlise entre la direction et la CGT et FO.