Sécheresse: le plan sobriété présenté "dans quelques jours", promet Béchu

"Il faut lutter contre tous les types de gaspillage y compris les fuites", "faire attention à la durée d'une douche, à la façon dont on laisse couler un certain nombre de robinets", a-t-il indiqué.

Il a aussi évoqué "des modèles de transition sur le plan industriel et le plan agricole" et la nécessité de "regarder les sources d'eau dont on a oublié qu'elles sont à notre disposition", soit "les eaux usées, les eaux grises et même les eaux pluviales".