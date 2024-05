Sénégal: réouverture de l'aéroport près de Dakar après la sortie de piste d'un Boeing

L'aéroport international de Diass, près de Dakar, a été rouvert au trafic jeudi quelques heures après une sortie de piste d'un Boeing affrété par Air Sénégal, a annoncé le gestionnaire de l'aéroport. L'incident, survenu vers 01h00 du matin, a fait 11 blessés dont quatre graves et entraîné la fermeture de l'aéroport.

Des images tournées dans la nuit et publiées jeudi par les médias et sur les réseaux sociaux montrent l'appareil immobilisé dans un terrain envahi par les herbes, en présence de secouristes s'affairant notamment autour d'un blessé. De la fumée et des flammes sont également visibles à proximité de l'aéronef.

"Les opérations aéroportuaires ont repris normalement", a précisé dans un communiqué le gestionnaire LAS, formé d'un trio comprenant le groupe turc Limak, l'AIBD (public) et Summa, une autre société turque.