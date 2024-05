Six travailleurs sur dix parlent de leur salaire avec leurs collègues, selon Acerta

Six travailleurs sur dix communiquent de manière transparente avec leurs collègues au sujet de leur rémunération, selon un sondage du prestataire de services RH Acerta Consult publié vendredi. L'enquête a été menée auprès de 2.700 travailleurs et 500 employeurs belges.

Une directive européenne adoptée l'année dernière oblige les entreprises à faire preuve d'une plus grande transparence en matière de rémunération, par exemple dans le cadre de l'embauche. Les États membres ont jusqu'à 2026 pour la transposer dans leur législation nationale. L'objectif de la mesure est notamment d'améliorer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

C'est en Flandre que la réticence à faire preuve de transparence en matière de rémunération est la plus élevée. Près de 53 % des personnes interrogées ne communiquent pas à ce sujet.

Selon Acerta, les travailleurs discutent également de plus en plus de leur rémunération entre eux. L'enquête montre que six salariés sur dix communiquent de manière transparente avec leurs collègues au sujet de leur salaire. La réticence augmente avec l'âge, avec plus de la moitié des travailleurs âgés de 55 ans et plus qui ne souhaitent pas parler de rémunération avec leurs collègues.