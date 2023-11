UE: les élevages bovins échappent aux règles sur les pollutions industrielles

Le Parlement européen et les Etats membres ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour réduire les émissions polluantes des activités agricoles et industrielles de l'UE, sans toutefois s'attaquer à celles des élevages bovins.

La Commission européenne avait proposé en avril 2022 de durcir sa directive sur les "émissions industrielles", qui impose actuellement à 30.000 usines et 20.000 très gros élevages porcins et de volailles des normes de rejets de polluants néfastes (oxyde d'azote, méthane, ammoniac via le lisier...).