Un "moratoire" belge sur "l'exploitation minière" des fonds marins est "fondamental"

L'organisation internationale de conservation de la nature, WWF (World Wide Fund for nature), demande jeudi au gouvernement belge de soutenir le moratoire mondial "sur l'exploitation minière en eaux profondes" après que l'entrepreneur maritime belge, DEME Group, a exprimé son intention en février de se lancer dans la filière.

Ce moratoire "est fondamental (...) pour la nature, la biodiversité et le climat", écrit-elle dans son communiqué de presse.

"Nous ne disposons pas de connaissances scientifiques suffisantes sur les grands fonds marins, et encore moins sur l'impact de l'exploitation minière en eaux profondes", prévient la responsable du plaidoyer sur l'océan et la pêche au WWF-Belgique, Sarah Vanden Eede. "Le risque de dommages irréparables à la nature et à la biodiversité est élevé."