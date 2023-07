Vacances: pas si simple pour tout le monde de déconnecter du travail

"Personne ne me l’impose", mais "on se rend compte quand même qu'il y a une dictature de l’accélération du temps. Avant, les clients n’osaient pas nous déranger", dit-elle. "Tout le monde est +addict+" et cela "entraîne un cercle vicieux!".

En matière de contentieux, "le sujet commence à monter": l'évolution des technologies et le Covid qui a amplifié le télétravail "ont peut être conduit à ce que ce droit soit plus mis en avant". Mais l'avocat relève qu'en cas de condamnation des employeurs pour non-respect de la déconnexion, les dommages et intérêts étaient "assez limités".

Me François Hubert, du cabinet Voltaire Avocats, rappelle que la déconnexion a été consacrée par la jurisprudence, puis reprise dans le cadre de la loi Travail de 2016 et inscrite dans le code du travail (L2242-17), avec une obligation de négocier et à défaut de mettre en place une charte.

Selon une étude Ipsos publiée en juin, 28% des salariés anticipaient de travailler durant leurs congés et 42% regarderont mails et messages, selon cette enquête pour Ringcentral, fournisseur de solutions de communication.

- "Bourreau de soi-même" -

Dans les accords ou chartes, deux principales approches existent, indique-t-il: une "autoritaire" avec coupure des accès et sanctions si le salarié ne respecte pas les règles et une "plus souple".

Pour Matthieu Trubert qui planche sur ces sujets pour la CGT cadres (Ugict), le phénomène "s’amplifie et se généralise": tous les secteurs sont concernés et les cadres sont plus exposés, mais pas les seuls touchés.

"De plus en plus des personnes ont la hantise de tout laisser en plan" et "de la masse de travail à retrouver à la reprise", dit-il. En conséquence, certains salariés ne programment plus des messages d'absence avant de partir en vacances...

Une part substantielle d'entreprises "ont conscience" du problème. Mais qu'arrive-t-on à mettre en place, autre que des chartes ou des pétitions de principe?, s'interroge-t-il.

Le syndicaliste évoque "le syndrome de la roue du hamster". "On est quand même assez souvent le bourreau de soi-même".

Camy Puech, président de Qualisocial, spécialisé dans la santé au travail, relève qu'"on est dans une période de tension au travail", sur fond de risques d’inflation ou de récession sur l’Europe. S'ajoute une population "assez fatiguée", malgré une "forme de stabilité sur les six derniers mois" après la période Covid.

"Tous les ingrédients sont là pour qu’on ne déconnecte pas", souligne-t-il. Or, "la santé mentale, c’est comme une batterie qui se décharge et se recharge. Si on maintient la continuité, on ne recharge pas complètement". "Plus le temps passe et plus on subit, jusqu’au burn-out, avec aussi l’augmentation des tendances addictives, dépressives…".

D'autant que regarder ses messages en vacances n'est "pas très utile", estime François Sarmant, cadre dans l’industrie du logiciel. Il relève "le risque de donner des instructions sans être en mesure d’y répondre en temps et heure, ce qui va rajouter de la confusion".