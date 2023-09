Valorisation de l'urine: Toopi Organics lève 16 millions d'euros

La start-up française Toopi Organics, spécialisée dans la récolte d'urine humaine et sa valorisation en "biostimulants" pour l'agriculture, lève 16 millions d'euros pour accélérer son déploiement en France et en Belgique, a-t-elle annoncé mardi.

Un tour de table, mené par le fonds international VisVires New Protein et auquel ont également participé le fonds Edaphon, la société d'investissement liégeoise Noshaq, MAIF Impact, ainsi que de BNP Paribas Développement, a permis à Toopi Organics de lever 11 millions d'euros. A cela s'ajoutent cinq millions d'euros de fonds non-dilutifs obtenus auprès de l'Agence française de la transition écologique (ADEME) et de Bpifrance.

Ces fonds vont permettre à Toopi Organics d'étendre son réseau de collecte d'urine humaine, de développer trois nouveaux biostimulants urino-sourcés, et de construire deux usines de transformation d'une capacité d'un million de litres par an chacune, implantées en France et en Belgique.