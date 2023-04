Wall Street digère de nombreux résultats et finit stable

Plusieurs grandes banques ont annoncé leurs résultats trimestriels et ont montré que "si les marchés ne décèlent pas de réel traumatisme dans le secteur bancaire" après les difficultés connues en mars, "ils choisissent des gagnantes et des perdantes", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Ainsi Bank of America, la deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs, a vu son chiffre d'affaires grimper de 13% au premier trimestre. En revanche le montant des dépôts a reculé de 8% par rapport à il y a un an.

Son titre, qui avait bondi depuis vendredi après l'annonce de bons résultats par JPMorgan, a modérément progressé de 0,63%.