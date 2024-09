Au Luxembourg, le pape met en garde face aux "chemins tragiques de la guerre"

En visite au Luxembourg, le pape François mis en garde contre "les chemins tragiques de la guerre", insistant sur l'importance de la négociation et du dialogue, dans un contexte international extrêmement tendu.

Dans son premier discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique du Grand-Duché, il a regretté "la réapparition, même sur le continent européen, de fractures et d'inimitiés qui (...) débouchent sur des hostilités ouvertes, avec leur cortège de destruction et de mort".

"Il semble que le cœur humain ne sache pas toujours garder la mémoire et qu'il s'égare périodiquement pour retourner sur les chemins tragiques de la guerre", a poursuivi le pape, en appelant à "des négociations honnêtes en vue de résoudre les désaccords".

François, qui évoque régulièrement la "Troisième Guerre mondiale par morceaux", n'a cité ni l'Ukraine, ni la Russie, et n'a pas évoqué directement le conflit au Proche-Orient. Mercredi, il avait qualifié d'"inacceptable" la "terrible escalade" au Liban, appelant la communauté internationale à faire son possible pour y mettre fin.