Blinken juge "totalement irresponsables" les menaces de Poutine sur l'arme nucléaire

"C'est totalement irresponsable, et je pense que beaucoup de gens dans le monde l'ont dit clairement lorsqu'il a agité la menace de l'arme nucléaire, y compris la Chine dans le passé", a déclaré M. Blinken lors d'une émission télévisée sur la chaîne MSNBC.

"Le fait de le faire maintenant, alors que le monde est réuni à New York, y compris pour parler de la nécessité d'un plus grand désarmement et d'une plus grande non-prolifération, va être très mal perçu dans le monde entier", a-t-il ajouté, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.