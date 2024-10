Cacao, café, cuir...: voici pourquoi certains de ces produits pourraient être interdits en Europe en 2025

De nombreux produits devaient être interdits en Europe à partir de décembre 2024 pour protéger les forêts. Finalement, la législation européenne a été reportée d'un an.

La Commission européenne a proposé mercredi de retarder d'un an, à fin décembre 2025, l'entrée en vigueur de la législation anti-déforestation de l'UE, après des pressions de plusieurs pays, dont l'Allemagne et le Brésil.

Les entreprises importatrices, responsables de leur chaîne d'approvisionnement, devront prouver la traçabilité via des données de géolocalisation fournies par les agriculteurs, associées à des photos satellitaires.

Ce report devra encore être entériné par les États membres et le Parlement européen, précise la Commission.

Une levée de boucliers

Âprement débattue en Europe et finalisée dans la douleur fin 2022, Cette nouvelle règlementation contre la déforestation suscite une levée de boucliers des milieux d'affaires de l'agrobusiness et de nombreux États africains, asiatiques et sud-américains.

Après les États-Unis en juin, le gouvernement brésilien avait pris la plume mi-septembre pour réclamer un report face à cet "instrument unilatéral et punitif", considéré comme une menace pour ses exportations.

Au sein même de l'Union européenne, l'Allemagne avait à son tour demandé un délai supplémentaire pour laisser aux entreprises le "temps de se préparer".