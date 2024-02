"Il faut continuer le combat": qui est Oleg Orlov, figure d'opposition à Poutine et successeur d'Alexeï Navalny?

Un tribunal russe a condamné mardi le dissident Oleg Orlov, figure de proue de la défense des droits humains, à deux ans et demi de prison, poursuivant l'implacable répression qui a déjà conduit la quasi-totalité des opposants derrière les barreaux ou à l'exil. Mais qui est Oleg Orlov?

Agé de 70 ans, ce militant actif depuis près de 45 ans a déjà risqué sa vie à plusieurs reprises en raison de son engagement. Mardi, il a été condamné à deux ans et demi de prison.

Oleg Orlov, figure de l'ONG Memorial colauréate du Prix Nobel de la Paix, a choisi de rester en Russie et de continuer, malgré les risques, à défendre les droits humains et dénoncer l'attaque contre l'Ukraine. Quitte à aller en prison.

Ces deux dernières années, alors que la plupart des détracteurs du Kremlin avaient été réduits au silence, Oleg Orlov, connu essentiellement dans les cercles dissidents, est apparu comme l'une des voix antiguerres s'exprimant encore ouvertement en Russie.

Entre juin et octobre 2023, il a transformé le premier procès le visant en tribune contre le Kremlin et son attaque contre Kiev, utilisant chaque audience pour rappeler son opposition catégorique et dénoncer "une guerre qui détruit l'avenir" de la Russie.

Récemment, début février, il avait finalement été affublé de l'infamant qualificatif d'"agent de l'étranger", comme la plupart des opposants du Kremlin.