Immigration irrégulière: l'Union européen devrait instaurer une nouvelle loi "en urgence"

Réunis en sommet européen à Bruxelles, les 27 haussent le ton contre l'immigration irrégulière et réclament une loi urgente pour accélérer les expulsions.

"Le Conseil européen appelle à agir de manière déterminée, à tous les niveaux, pour faciliter, accroître et accélérer les retours depuis l'Union européenne", disent les États membres dans les conclusions du sommet. Ils "invitent" la Commission européenne à soumettre rapidement "une nouvelle proposition législative".

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait pris les devants lundi, en suggérant une nouvelle loi à un calendrier encore à déterminer. Une initiative similaire a échoué en 2018, mais "six ans plus tard, le débat a évolué", "vers la droite" de l'échiquier politique, relève un responsable européen.

Hubs de retour

Auparavant, les 27 ont longuement débattu des "hubs de retour", une proposition inflammable de transferts de migrants dans des centres d'accueil de pays tiers.

L'Italie de Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement et du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, a passé un accord controversé avec l'Albanie, où de premiers migrants arrêtés dans les eaux italiennes commencent à arriver. Plusieurs responsables européens ont pris leurs distances, dont le président français Emmanuel Macron, "sceptique", et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les "hubs" ne "s'attaquent à aucun des problèmes et en créent de nouveaux", a même grincé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.