Signé Giltay: l'Europe s'érige en forteresse, mais l'immigration augmente-t-elle?

L'immigration est au coeur du sommet européen qui se tient depuis hier à Bruxelles, après la décision de l'Italie de faire traiter les demandes d'asile non pas sur son territoire mais en Albanie, les 27 envisagent de nouvelles législations sévères. Pourtant, ils disposent d'un pacte adopté en avril et le nombre de passages clandestins est en baisse. C'est la peur d'une montée de l'extrême-droite partout dans l'union qui motive cette nouvelle politique.

L'Union européenne est en voie d'Orbanisation, du nom de Viktor Orban,le premier ministre hongrois, qui, en 2015, s'était opposé au passage par son pays de milliers de migrants venus du proche-orient et d'Afrique. De son côté, l'Allemagne d'Angela Merkel, avait accueilli un million de réfugiés sur son territoire avec un argument toujours valable : l'Europe vieillit et nous avons besoin de travailleurs étrangers pour faire tourner notre économie. À l'époque, on donnait raison à Merkel, et tort à Orban. Depuis, tout a changé.

Il y a eu les attentats de Paris, puis de Bruxelles. Plus un certain nombre d'attaques au couteau menées par des immigrés en situation illégale qui n'avaient pas exécuté leur obligation de quitter le territoire. La France a été traumatisée par la mort de la jeune Philippine, 19 ans, dont le corps a été découvert le 21 septembre enterré dans le bois de Boulogne. Le suspect du meurtre est un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol en 2019. Arrêté en Suisse, il refuse d'être extradé en France. C'est le début d'une longue procédure au grand dam de la famille.