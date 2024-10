Pluies torrentielles à Paris: un père de famille décède après la chute d'un arbre, ses deux filles blessées

Un homme a trouvé la mort jeudi soir à Paris, victime de la chute d'un arbre. Le drame s'est produit dans le 19ème arrondissement, alors que l'homme se promenait avec ses deux filles. Ces dernières ont été blessées et transportées à l'hôpital. Elle ont 3 et 5 ans.

Des pluies "exceptionnelles" dans le sud-est

L'épisode cévenol qui a touché le centre-Est et le Sud-est de la France a été marqué par des pluies d'une rare intensité. On a relevé jusqu'à 600 à 700 millimètres de précipitations sur certaines zones de l'Ardèche. Ces pluies torrentielles ont provoqué des inondations, des crues soudaines et des éboulements, nécessitant l'évacuation de plus d'un millier de personnes.

À lire aussi France: un nourrisson meurt lors d'un naufrage dans la Manche

Les intempéries ont également engendré d'importantes perturbations sur les réseaux de transport et d'électricité. Plusieurs routes et autoroutes ont été fermées, de même que des lignes ferroviaires. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité.

Le dérèglement climatique pointé du doigt

La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a qualifié la situation d'"inédite par son ampleur" et a établi un lien direct entre ces épisodes météorologiques extrêmes et le dérèglement climatique. "600 millimètres d'eau sur l'Ardèche, c'est du jamais-vu de mémoire d'homme", a-t-elle déclaré.