La Chine assure respecter le "statut d'Etat souverain" des pays de l'ex-URSS

Les pays de l'ex-URSS "n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain", a-t-il déclaré vendredi soir.

Ces propos ont provoqué une levée de bouclier dans les États concernés et ont été qualifiés d'"inacceptables" par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel, pour qui "l'UE ne peut que supposer que ces déclarations ne représentent pas la position officielle de la Chine".

"La Chine respecte la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays et soutient les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies", a encore assuré lundi Mme Mao.