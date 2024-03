La Commission européenne inflige une énorme amende à Apple, voici pourquoi

La Commission européenne a infligé lundi une amende de 1,8 milliard d'euros au géant informatique américain Apple pour abus de position dominante sur le marché du streaming musical, dans le cadre d'une longue lutte avec son concurrent européen Spotify.

Apple impose aux développeurs d'applications des restrictions les empêchant d'informer les utilisateurs d'iPhones ou d'iPads que d'autres services d'abonnement musical moins chers sont disponibles en dehors de son application, a expliqué la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager. L'enquête de la Commission avait débuté en juin 2020, après une plainte du suédois Spotify. "Il se peut que le comportement d'Apple, qui a duré près de dix ans, ait conduit de nombreux utilisateurs à payer des prix nettement plus élevés pour les abonnements de diffusion de musique en continu, en raison de la commission élevée imposée par Apple aux développeurs et répercutée sur les consommateurs sous la forme de prix d'abonnement plus élevés, pour le même service", souligne l'exécutif européen.