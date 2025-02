L'attaque au couteau en Autriche est d'origine "islamiste": l'assaillant s'est "rapidement radicalisé en ligne"

L'attaque au couteau perpétrée dans le sud de l'Autriche par un demandeur d'asile syrien, qui a tué un adolescent et blessé cinq autres personnes, est d'origine "islamiste", a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur.

Selon le ministre, le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, s'était radicalisé en ligne "en peu de temps". Ce drame a vivement secoué l'Autriche, où l'extrême droite est arrivée pour la première fois en tête des élections législatives en septembre mais a échoué cette semaine à former un gouvernement avec les conservateurs sortants, en raison de désaccords sur le droit d'asile et l'immigration notamment.

L'attaque au couteau perpétrée dans le sud de l'Autriche par un demandeur d'asile syrien, qui a tué un adolescent et blessé cinq autres personnes, a une motivation "islamiste", a affirmé dimanche le ministre de l'Intérieur. "C'est une attaque islamiste avec des liens avec l'EI", a déclaré Gerhard Karner, faisant référence au groupe Etat islamique, lors d'un point presse à Villach, la commune de Carinthie où l'attaque a eu lieu samedi.

Le meurtrier présumé, bénéficiant d'un permis de séjour valide et sans casier judiciaire, a été arrêté juste après l'attaque qui aurait pu faire beaucoup plus de victimes si un autre Syrien ne l'avait interrompu en le percutant en voiture, selon la police. Selon des témoignages recueillis par les enquêteurs, il aurait crié "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand).

Lors d'une perquisition effectuée dans l'appartement du suspect, la police a trouvé "des preuves claires d'une pensée radicale islamiste", comme des drapeaux de l'EI accrochés au mur, a déclaré Michaela Kohlweiss, cheffe de la police de Carinthie, lors de la conférence de presse. Elle a ajouté que la police n'avait pas trouvé d'armes ou "d'autres objets dangereux".

Des contrôles "aléatoires massifs"

M. Karner a affirmé qu'il souhaitait organiser des "contrôles aléatoires massifs (...) ciblant des groupes particuliers, à savoir des demandeurs d'asile (...) d'origine syrienne ou afghane" pour tenter de prévenir de telles attaques, sans en préciser les modalités. "La police doit disposer de meilleurs moyens (...) pour assurer la sécurité des gens dans ce pays", a-t-il ajouté.