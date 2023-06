Les catastrophes météo ont tué 195.000 personnes en Europe depuis 1980

Les événements météorologiques extrêmes tels que les canicules et les inondations ont coûté quelque 195.000 vies et près de 560 milliards d'euros en Europe depuis 1980, selon l'Agence européenne de l'environnement (AEE), qui appelle mercredi à engager de nouvelles mesures.

"Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont causé des pertes économiques estimées à 560 milliards d'euros dans l'UE entre 1980 et 2021, dont seulement 170 milliards d'euros (30%) étaient assurés" et fait près de 195.000 victimes, a relevé l'agence européenne, qui met en ligne un nouveau portail rassemblant les données les plus récentes relatives à l'impact de ces événements.