Les incendies de forêt près d'Athènes maîtrisés

Attisés par des vents forts de 70km/h et la sécheresse, deux feux se sont déclarés dimanche à la mi-journée à Keratea, station balnéaire à l'est de la capitale et Stamata, une banlieue particulièrement boisée au pied du mont Pentéli, dans le nord d'Athènes.

"Il n'y a plus de front actif. Les feux ont été circonscrits par les pompiers épaulés dimanche par des bombardiers d'eau et des hélicoptères, qui ont lutté dans des conditions très dangereuses", a-t-il expliqué.

Les autorités ont procédé à des évacuations et un homme de 45 ans est mort d'un arrêt cardiaque pendant qu'il tentait de fuir les flammes à Stamata où certaines maisons ont subi d'importants dégâts matériels.

Haut-lieu touristique, la Grèce est chaque été la proie d'incendies.

Mais la situation devrait être plus tendue encore cette année après l'hiver le plus doux jamais enregistré et la plus précoce des canicules, avec des températures qui ont grimpé localement à 44°C début juin.

"Le mois de juin cette année se caractérise comme le plus chaud depuis 2010 (...) avec des valeurs mensuelles moyennes de jusqu'à 4,8 degrés Celsius au-dessus de la normale pour la saison", a indiqué de son côté le service météorologique national sur son site internet.