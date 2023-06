Les Pays-Bas envoient du matériel de secours en Ukraine

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider l'Ukraine dans cette affaire. C'est terrible ce qui est arrivé", a déclaré la ministre néerlandaise au Développement, Liesje Schreinemacher, dans un communiqué.

Le matériel qui sera fourni "le plus vite possible" comprend 32 bateaux de sauvetage, 15 pompes à eau et 180 gilets de sauvetage, selon le ministère du Développement et du Commerce extérieur.