Les volumes de vin reculent de 10% en Allemagne

Selon une analyse du cabinet NielsenIQ, les ventes auraient reculé de 6,5%. Les quantités consommées en dehors du cercle privé, au restaurant ou lors d'événements notamment, ne sont pas prises en compte.

Le vin allemand n'a pas échappé aux hausses de prix avec une moyenne au litre qui s'établit désormais à 4,18 euros, en hausse de 6,6% par rapport à 2021. Le coût du verre, des emballages, de la logistique et du personnel explique en partie cette augmentation. Les vins étrangers ont cependant connu une hausse de prix moins prononcée, de 2%, à 3,64 euros le litre.

C'est d'ailleurs le vin allemand qui a le plus souffert du dédain du consommateur puisque les volumes ont reculé de 14% et les ventes de 8%. Ces reculs sont limités à 7 et 5% pour les breuvages étrangers.

Parmi ces importations, les Italiens conservent leur pole position, en volumes, avec une part de marché de 16%, en recul d'un point de pour cent sur un an. L'Espagne gagne deux points, à 14%, et la France complète le podium à 11%.