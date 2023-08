L'Irlande du Nord marque le 25e anniversaire de l'attentat d'Omagh

Familles des victimes, survivants et responsables politiques se réunissent dimanche pour marquer le 25e anniversaire de l'attentat à la bombe d'Omagh, le plus meurtrier du conflit nord-irlandais, dans un contexte de tensions sécuritaires et politiques dans la province britannique.

Le 15 août 1998, une voiture piégée, posée par des républicains dissidents, explose dans le centre-ville animé d'Omagh, tuant 29 personnes et en blessant 220. L'attentat a lieu quatre mois après la signature de l'accord du Vendredi Saint, censé mettre un terme à trois décennies de violences entre unionistes (surtout protestants) et républicains (en majorité catholiques) en Irlande du Nord, un conflit qui a fait 3.000 morts.