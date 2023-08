L'Ukraine ouvre un poste frontière avec la Russie pour permettre le retour des réfugiés

L'Ukraine a rouvert un poste frontière avec la Russie afin de permettre aux réfugiés ukrainiens expulsés vers la Russie de rentrer chez eux. "Il est possible et nécessaire de quitter la Russie par le couloir humanitaire Kolotilovka - Pokrovka", a déclaré mercredi Iryna Vereshchuk, la vice-Première ministre ukrainienne. Le poste frontière avait été fermé dès le début de l'invasion.

La vice-Première a ajouté que le poste frontière entre la région ukrainienne de Soumy et la région russe de Belgorod était ouvert depuis samedi. Selon elle, des centaines de personnes l'utilisent déjà quotidiennement. Elle a également ajouté qu'il existe un point de contact pour les réfugiés et des possibilités pour voyager jusqu'à Kiev, la capitale, ou à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine.

Il y a plus de 17 mois, la Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. La route directe vers les zones contrôlées par l'Ukraine étant souvent bloquée par les lignes de front, de nombreux Ukrainiens vivant dans les territoires occupés ont été contraints de se réfugier en Russie. En outre, Kiev et les observateurs occidentaux signalent régulièrement des enlèvements d'Ukrainiens par les troupes russes.