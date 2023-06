Moscou pratiquerait la torture "systématique et intentionnelle" en Ukraine

Une experte de l'ONU s'est inquiétée jeudi de multiples témoignages montrant que les troupes russes en Ukraine torturent "systématiquement et intentionnellement" civils et prisonniers de guerre, avec l'approbation de l'Etat.

"Les pratiques dénoncées comprennent des décharges électriques, des passages à tabac, des cagoules, des simulacres d'exécution et autres menaces de mort", écrit Alice Jill Edwards, rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture et autre traitements cruels, inhumains et dégradants, dans une lettre aux autorités russes.

Selon elle, les informations disponibles indiquent qu'à la suite de ces tortures et mauvais traitements tout comme de mauvaises conditions de détention, de nombreux civils et prisonniers de guerre ukrainiens sont traumatisés physiquement et psychologiquement.

"Plus la guerre dure, plus les cas de torture et autres traitements inhumains sont signalés", a souligné Mme Edwards. "J'exhorte vivement les autorités compétentes à veiller à ce que les civils et les prisonniers de guerre soient protégés et traités avec humanité à tout moment".