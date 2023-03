Plus de 1.300 migrants secourus par les garde-côtes italiens

Plus de 1.300 migrants ont été secourus samedi par les garde-côtes et la marine italienne alors qu'ils se trouvaient à bord d'embarcations surchargées en difficulté en Méditerranée centrale, moins de deux semaines après un naufrage meurtrier sur les côtes du sud de l'Italie, ont annoncé les secours.

Ces opérations de secours ont été menées le jour même de la découverte du corps de la 74e victime de la tragédie survenue il y a près de deux semaines au large de la ville calabraise de Crotone, selon l'agence de presse AGI.

La justice a ouvert une enquête sur ce drame, notamment pour tenter d'expliquer l'arrivée trop tardive des secours.

Les garde-côtes et la marine italienne avaient dépêché vendredi plusieurs navires pour venir en aide à trois embarcations transportant plusieurs centaines de migrants et repérées en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde.

Samedi vers 02h00 GMT, 487 migrants ont été ramenés sains et saufs au port de Crotone, ont précisé les secours. Des vidéos des garde-côtes, publiées vendredi, montraient une partie d'entre eux sur le pont d'un grand bateau de pêche tanguant dans une mer agitée.