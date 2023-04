Plusieurs trafiquants d'armes arrêtés dans le cadre d'une opération policière européenne

Les forces de police de 31 pays européens, dont la Belgique, ont arrêté 22 personnes suspectées de contrebande d'armes au cours de 143 perquisitions coordonnées. L'opération de grande envergure menée par la Roumanie et la Bulgarie a permis de saisir 1.621 armes, 24.735 munitions et divers explosifs, tels que de la dynamite et des grenades à main, rapporte Europol dans un communiqué publié lundi.

Comme il est de plus en plus difficile et coûteux d'acquérir des armes à feu illégalement, les criminels se tournent de plus en plus vers les pistolets d'alarme transformés. Ces types d'armes, qui ne tirent normalement qu'à blanc, sont aujourd'hui très populaires car certains modèles sont facilement convertibles en armes à feu.

La plupart des pistolets d'alarme saisis sont des modèles produits en Turquie importés dans l'UE et mis en vente en Bulgarie et dans d'autres Etats membres. Cependant, une fois vendus, ils entrent dans le circuit de la contrebande et sont transformés en armes à feu dans d'autres pays d'Europe ou hors d'Europe, avant d'être distribués par des canaux illégaux, selon Europol.