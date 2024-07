Poutine rencontrera mercredi Erdogan et Xi au Kazakhstan

Un jour plus tard, Vladimir Poutine rencontrera le dirigeant chinois Xi Jinping à l'occasion d'une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai dans la capitale kazakhe, Astana. Il y rencontrera également les présidents de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de la Biélorussie, mais aussi le Premier ministre pakistanais et le vice-président iranien.

L'Organisation de coopération à Shangaï a été fondée en 2001 pour lutter contre le terrorisme. Outre la Russie, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan en font partie. Le Kazakhstan en est actuellement à la tête.