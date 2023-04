RD Congo: l'UE alloue 32,7 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire

Ces deux derniers mois, l'UE a aussi organisé vers Goma un pont aérien humanitaire qui a fourni au total 260 tonnes de fournitures au moyen de sept vols.

On dénombre actuellement plus de 6,2 millions de personnes déplacées sur le territoire de la RDC, le chiffre le plus élevé sur le sol africain. Plus d'un million de Congolais vivent dans des pays voisins, alors que les populations fuient les nouvelles zones de combat.