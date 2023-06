"Sous les débris": des Ukrainiens sous le choc après une frappe sur un restaurant bondé

Ievguen est couvert de poussière. Il dînait dans un restaurant populaire de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, au moment où une roquette russe s'est abattue sur l'établissement, laissant un nombre encore inconnu de personnes sous les gravats.

Les autorités ont avancé un bilan de deux morts et 22 blessés, dont un enfant, pour cette frappe de roquette qui a touché cet établissement du centre de Kramatorsk, populaire tant auprès de la presse que des militaires.

Devant la façade détruite du restaurant et son intérieur encore partiellement en feu, une foule de civils s'est rassemblée aux côtés de soldats, de secouristes, du maire de la ville et du gouverneur.

Ievguen et deux de ses amis sont parvenus à se sortir du restaurant éventré, mais un autre est encore à l'intérieur. "Nous étions sur le point de partir, il est sous les débris", explique-t-il.

Rouslan, chef cuisinier de 32 ans, confirme qu'il y avait "pas mal de monde" au moment de la frappe. "Je suis arrivé, j'étais debout là et ça m'a enseveli", dit-il avant de pointer vers le ciel: "j'ai eu de la chance".

Selon le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko, deux roquettes ont été tirées sur cette ville de 150.000 habitants, dernière grande agglomération sous contrôle ukrainien dans l'Est, située à une trentaine de kilomètres du front.

"Ils ne peuvent pas le sortir (des débris), il était recouvert. Des tuiles lui sont tombées dessus", raconte-t-elle en pleurs.

- "Entendu un avion" -

Près du restaurant, quelques immeubles d'habitations ont aussi été touchées, brisant leurs fenêtres.

Un soldat ukrainien de 19 ans répondant au nom de guerre "Fantôme" était à proximité lorsque la frappe a eu lieu. Il a encore les mains recouvertes de poussière.

"Les gars m'ont dit qu'ils avaient entendu un avion voler. Il y a eu un sifflement et puis une explosion", témoigne-t-il auprès de l'AFP.

Il est ensuite entré dans le restaurant pour aider. "Il y avait une fille coincée, elle était blessée. Ils ne l'ont pas encore sortie", poursuit-il.

Située à l'ouest de Bakhmout, ville dévastée qui a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, Kramatorsk a été visée à plusieurs reprises par des bombardements russes.

Le plus meurtrier a été celui de la gare de Kramatorsk, frappée en avril 2022, quelques semaines après le début de l'invasion russe et au moment où une foule de civils tentaient de quitter la ville.

Cette frappe avait fait 61 morts et plus de 160 blessés sur les quelque 4.000 civils massés, une tragédie qui a profondément traumatisé la population. Moscou avait de son côté nié toute implication.

Important noeud ferroviaire, Kramatorsk abrite aussi des installations militaires. Elle est de facto la capitale régionale depuis que les villes de Donetsk et Lougansk à l'est ont été capturées par des séparatistes prorusses soutenus par Moscou en 2014.