Stoltenberg: Pas encore d'accord sur les perspectives d'adhésion de l'Ukraine

Les discussions sur les conditions d'adhésion sont toujours en cours, a-t-il déclaré lundi à Vilnius, à l'issue d'une rencontre avec le président lituanien Gitanas Nauseda. Toutefois, M. Stoltenberg a souligné qu'il était persuadé que les alliés donneraient un message positif et fort lors du sommet de l'Otan qui s'ouvrira mardi à Vilnius pour deux jours.

Selon M. Stoltenberg, les discussions avec les 31 États membres sont en cours et ils négocient encore la formulation exacte.

M. Nauseda a déclaré que l'abandon du MAP constituerait une "avancée très positive" et faciliterait l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. "Mais nous avons également besoin d'un signal très clair indiquant que l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan est réellement possible si les conditions le permettent", a déclaré le dirigeant lituanien.

À l'approche du sommet de l'Alliance programmé mardi et mercredi, l'Ukraine a intensifié ses pressions pour obtenir une invitation officielle à adhérer à l'Otan. Tant que la guerre en Ukraine n'aura pas pris fin, le pays ne pourra pas y adhérer. L'alliance militaire e "réaffirmera" lors du sommet que le pays appartient à la famille euro-atlantique et qu'il finira par rejoindre l'Alliance, mais Kiev espère des perspectives plus concrètes.