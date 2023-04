UE: 116 millions d'euros pour des réserves d'abris d'urgence

L'Union européenne a alloué 116,6 millions d'euros à six pays, dont la Turquie frappée il y a deux mois par des séismes destructeurs, pour acquérir et conserver de nouvelles réserves d'abris d'urgence, a annoncé mardi la Commission européenne.

Les déplacements de population se sont multipliés ces dernières années avec les récents incendies de forêts et inondations, ainsi que la guerre menée par la Russie en Ukraine, en plus des séismes en Turquie et en Syrie, a rappelé le commissaire à la gestion des crises, Janez Lenarcic. L'UE doit donc soutenir des capacités nationales "dépassées". La Turquie participe au Mécanisme de protection civile de l'UE depuis 2005.

"Outre la réserve médicale, la réserve d'avions de lutte contre les incendies de forêt, la réserve d'énergie et la réserve CBRN (dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire), l'UE ajoute donc une nouvelle couche à ses réserves "rescEU" en leur adjoignant une capacité d'hébergement.

Ces réserves se composeront d'une série d'abris d'urgence de haute qualité, notamment des structures préfabriquées légères, des conteneurs modulaires et des tentes de secours. Les unités de logement seront complétées par d'autres installations telles que des douches et des toilettes, des cuisines industrielles, des espaces de buanderie et des espaces communs, et une attention particulière sera accordée à l'aménagement d'espaces sûrs pour les enfants et les plus vulnérables, selon la Commission.

Cette nouvelle réserve vient s'ajouter aux 62,3 millions d'euros précédemment alloués pour des abris d'urgence et un stock de lits à utiliser dans des centres d'accueil d'urgence pour la crise ukrainienne.