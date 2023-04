Un peu plus de 800 migrants arrivés par bateau à Lampedusa, au moins un mort recensé

Plus de 800 migrants sont arrivés par bateau sur l'île italienne de Lampedusa en 24 heures de temps. Au total, 21 embarcations ont touché terre dimanche et lundi matin, rapporte lundi l'agence de presse Ansa. Durant la nuit, un rafiot a également coulé dans les eaux internationales. Un chalutier est parvenu à repêcher 34 personnes, mais un décès est à déplorer.

Selon les survivants, nombre de leurs compères sont toujours portés disparus, car ceux-ci n'ont pas été sortis de l'eau lors de l'opération de sauvetage. Les rescapés ont été transférés sur un patrouilleur des garde-côtes italiens et ont été emmenés au centre d'accueil et d'enregistrement des demandeurs d'asile à Lampedusa. Ce camp, qui compte environ 400 places, est toutefois surpeuplé.

Lampedusa se trouve entre la Sicile et l'Afrique du Nord. La ville côtière tunisienne de Sfax se trouve à près de 190 kilomètres. De nombreuses personnes tentent de prendre la mer depuis la Tunisie et la Libye pour rejoindre Malte, Lampedusa, la Sicile ou plus généralement le continent italien. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 35.000 migrants ont déjà débarqué cette année. C'est beaucoup plus qu'au cours de la même période l'année dernière (plus de 8.600).