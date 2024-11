Une Britannique a caché sa fille dans un tiroir pendant 3 ans: "Je me suis sentie envahie par l'horreur"

Durant les trois premières années de sa vie, une petite fille a été enfermée dans un tiroir de lit par sa mère. Découverte en février 2023, elle souffrait de déshydratation, de malnutrition, n'avait jamais vu la lumière du jour ni un autre visage humain que celui de sa maman, qui a été condamnée à sept années de prison.

C'est un partenaire de la mère qui, en voulant aller aux toilettes, a découvert l'existence de l'enfant en entendant du bruit. Première à être arrivée sur les lieux, une assistante sociale a témoigné au tribunal. "J'ai été abasourdie par ce que j'ai vu et j'ai été extrêmement choquée de voir un bébé qui me regardait, assis dans un tiroir de lit. J'ai regardé sa mère et lui ai demandé, 'c'est ici que vous la gardez?'. La mère m'a répondu d'un ton neutre, 'oui, dans le tiroir'. J'ai été choquée par le fait que la mère n'ait manifesté aucune émotion et qu'elle ait eu l'air de ne pas s'inquiéter de la situation".