Washington débloque 205 millions de dollars en aide humanitaire à l'Ukraine

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, plus de six millions de personnes ont fui le pays et plus de 5 millions ont été déplacées à l'intérieur, selon des chiffres cités par le département d'État américain.

La nouvelle somme porte à 2 milliards de dollars le total de l'aide humanitaire américaine à l'Ukraine depuis le début de la guerre, rappelle le texte.

En parallèle, les États-Unis ont débloqué près de 40 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine afin de renforcer ses défenses face aux forces russes qui occupent des parties de territoire dans l'est et le sud du pays.