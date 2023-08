Zelensky affirme que l'Ukraine s'attelle à trouver des routes d'exportations alternatives

Le président a aussi fait part de discussions avec les chefs des armées, les services de renseignements et la marine, de même qu'avec des représentants de gouvernements.

"Nous faisons tout ce qui est possible pour faire en sorte que l'Ukraine continue à être le garant de la sécurité alimentaire", a annoncé M. Zelensky dans un message vidéo posté en soirée vendredi. Il a aussi ajouté que le peuple ukrainien devait pouvoir avoir accès aux marchés mondiaux.

Mi-juillet, la Russie s'est retirée de l'accord céréalier qui permettait l'acheminement du grain ukrainien via la mer Noire. Moscou essaie depuis lors de détruire l'infrastructure indispensable à ces exportations, avec des frappes dans des villes portuaires comme celle d'Odessa. Les ports ukrainiens sur le Danube, via lequel des routes alternatives sont possibles, ont aussi été attaqués.

Le transport de céréales, de maïs, d'engrais et d'autres produits agricoles par le rail ou la route est plus compliqué et coûteux que par voie maritime.