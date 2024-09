Barnier attendu sur les critiques contre son gouvernement

Ludovic MARIN

Michel Barnier va tenter dimanche soir sur France 2 de répondre aux critiques sur son gouvernement, attelage fragile entre les macronistes et Les Républicains déjà marqué par des tensions avec les députés du bloc central et sous la menace d'une censure de la gauche et du Rassemblement national.

Une motion de censure sera déposée par la gauche juste après la déclaration de politique générale du Premier ministre, prévue le 1er octobre, a déclaré sur France 3 le patron du PS Olivier Faure. Il a toutefois relevé qu'elle ne serait sans doute pas votée par le Rassemblement national et était "vraisemblablement vouée à l'échec".