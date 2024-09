Le gouvernement se dit prêt à "assumer" des "choix forts" pour redresser l'économie

Le Premier ministre Michel Barnier a décidé de répartir entre deux ministres - trentenaires et macronistes - les clés de l'économie et des finances.

Antoine Armand, 33 ans, a été nommé ministre de l'Économie et de l'Industrie. Laurent Saint-Martin, 39 ans, a pour sa part été chargé du Budget et des comptes publics et sera directement rattaché à Michel Barnier, signe de l'importance accordée au dossier brûlant de l'ampleur du déficit public.

GEOFFROY VAN DER HASSELT

"Il y aura des choix forts à assumer", a prévenu Laurent de Saint-Martin lors de la passation de pouvoirs à Bercy entre les équipes sortantes et arrivantes, dimanche en fin de journée.

"Aujourd'hui il s'agit de faire face à un nouveau défi collectif: reprendre le chemin de la souveraineté et de l'indépendance en maîtrisant nos finances publiques", a-t-il poursuivi.