Boissons sans alcool, menu vegan: les sommeliers créent de nouveaux accords

Ils ont deux minutes pour identifier cinq breuvages non-alcoolisés, puis doivent imaginer en trois minutes et dans une langue étrangère un menu vegan qui va avec: ce sont désormais les compétences nécessaires pour gagner le concours du meilleur sommelier du monde.

Cette épreuve de la demi-finale, comme deux autres plus classiques autour du vin et du service, se passe dans l'ambiance feutrée d'un hôtel à Paris qui accueille jusqu'à dimanche la 17e édition de cette manifestation triennale.

Les rares observateurs se font confisquer leurs téléphones portables et sont priés de chuchoter pour ne pas déconcentrer les candidats.

Jus de fruit tropical, jus de pomme pétillant, kombucha, bière, vin orange... On ne sait pas ce que contiennent ces verres, mais à entendre les réponses qui vont dans tous les sens, on devine que l'exercice est beaucoup moins évident qu'avec le vin.

En revanche, l'Argentine Valeria Gamper se pétrifie lorsqu'elle arrive aux plats végétaliens: "Je ne sais pas, désolée", lâche-t-elle avant même la fin du compte à rebours.

Le Letton Raimonds Tomsons confie à l'AFP que c'était "le plus dur".

Les boissons sans alcool sont "très tendance et cela devient de plus en plus important", admet-il. "Le menu vegan, c'était encore plus difficile. J'avais des plats en tête, mais il était très difficile de trouver des accords avec ces boissons".

"Bien sûr qu'on pouvait s'attendre" à ce genre d'épreuve, déclare la candidate française Pascaline Lepeltier, pour qui les compétences allant au-delà du vin sont "fondamentales" aujourd'hui.

Interrogé pour savoir comment il a préparé le concours, l'Américain Mark Guillaudeu avoue cependant s'être concentré sur le vin: "j'ai monté une cave de 150 bouteilles (...) et j'ai fait deux à trois dégustations dans des verres noirs chaque jour pendant deux mois et demi".

- "Normalien, centralien" -