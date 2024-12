Selena Gomez annonce ses fiançailles avec Benny Blanco : "L’éternité commence maintenant"

C’est officiel : Selena Gomez a dit "oui" ! L’actrice et chanteuse a annoncé ce 12 décembre 2024 ses fiançailles avec le producteur de musique Benny Blanco. Une nouvelle qui a rapidement fait le tour du monde et ravi des millions de fans.

Selena Gomez, 32 ans, a partagé sur Instagram cette grande nouvelle avec ses 423 millions de followers. Elle a publié plusieurs photos montrant sa bague sertie d’un diamant étincelant et des moments tendres capturés lors de la demande en mariage. En légende, elle écrit simplement : "L’éternité commence maintenant". Benny Blanco, 36 ans, n’a pas tardé à réagir, ajoutant avec humour dans les commentaires : "Mais… attendez, c’est ma femme !".

La romance entre Selena Gomez et Benny Blanco a débuté en décembre 2023, mais leur complicité remonte à plusieurs années. Les deux artistes ont collaboré en 2019 sur le single "I Can’t Get Enough", posant ainsi les bases d’une amitié qui a évolué en une belle histoire d’amour.