Budget 2025: coup d'envoi des débats en commission

Plus de 1.700 amendements ont été déposés, même si une partie sera déclarée irrecevable d'ici le début des débats mercredi peu après 17h00. Des discussions qui se feront sur fond de méfiance sur les causes du dérapage du déficit qui pourrait atteindre 6,1% du PIB. La commission des Finances devrait voter pour demander sa transformation en commission d'enquête sur ce sujet, avant d'entamer les débats sur le budget.

Un sujet qui crispe jusque chez les soutiens du gouvernement, notamment aux groupes macroniste et du parti Les Républicains (LR).

"Je pense que sur l'électricité il y aura unanimité des groupes pour supprimer la mesure ou revenir aux 32 euros", estime auprès de l'AFP Mathieu Lefèvre, qui envisageait un amendement de suppression avec des collègues de l'aile droite d'Ensemble pour la République (ex-Renaissance).

Pourtant membres de la coalition, les députés LR, Laurent Wauquiez en tête, proposeront de supprimer la mesure, invitant dans leur amendement le gouvernement "à travailler sur un effort plus important de réduction de dépenses publiques", plutôt qu'à recourir à des "mesures fiscales" touchant "l'ensemble des Français".

- "Justice fiscale" -

Autre pilule qui passe difficilement dans une partie de la macronie, l'instauration d'une contribution exceptionnelle visant pour trois ans les ménages les plus aisés et qui devrait toucher 24.300 foyers fiscaux, selon une évaluation préalable publiée par le ministère du Budget.

Une partie de l'aile droite du parti présidentiel Renaissance proposera de revenir dessus, quand des alliés du MoDem voudront au contraire la pérenniser. "La justice fiscale ça s'inscrit dans le temps long", a justifié le député MoDem Jean-Paul Mattei.

La mise à contribution temporaire d'environ 400 entreprises fait aussi grincer des dents certains macronistes. Mais le groupe semble vouloir garder ses forces pour lutter contre certaines hausses de cotisations patronales envisagées au budget de la Sécurité sociale, qui arrivera rapidement à l'Assemblée.

Dans l'entourage du ministre du Budget Laurent Saint-Martin, qui ne sera pas en commission, on promet un exécutif "ouvert" et on espère un débat budgétaire "le plus constructif possible". Et la même source d'ajouter: "la responsabilité des députés -- opposition comme majorité -- doit être absolue".