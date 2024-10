Les trains nocturnes vers Berlin ne partiront plus que trois nuits par semaine

A partir de la mi-décembre, il ne sera plus possible de relier Bruxelles à Berlin par train de nuit que trois fois par semaine. Le nombre de trajets nocturnes entre les capitales belge et allemande ne change pas, mais les deux compagnies opérant ces liaisons (la société autrichienne ÖBB et l'entreprise belgo-néerlandaise European Sleeper) vont modifier leurs horaires.