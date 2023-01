Euro de patinage artistique - Le Français Adam Siao Him Fa champion d'Europe

(Belga) Le Français Adam Siao Him Fa a été sacré champion d'Europe de patinage artistique pour la première fois de sa carrière, vendredi à Espoo (Finlande).

Avec un total de 267,77 points, il devance l'Italien Matteo Rizzo (259,92 pts) et le Suisse Lukas Britschgi (248,01 pts). Tous les éléments techniques de son programme libre ne sont pas passés parfaitement en première partie de chorégraphie, mais Siao Him Fa s'est libéré par la suite. Il disposait de toute façon d'une avance confortable de plus de dix points après le programme court mercredi. En l'absence du champion en titre, le Russe Mark Kondratuik suspendu en raison de la guerre en Ukraine, la première place semblait plus accessible que jamais pour le patineur de 21 ans, qui a répondu présent sur la glace finlandaise. La France attendait un titre continental dans la catégorie masculine depuis 2011 et l'or de Florent Amodio. (Belga)