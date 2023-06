Un jeune Britannique et un jeune Allemand font partie des quatre enfants en bas âge qui ont été blessés jeudi à Annecy par un homme de nationalité syrienne qui les a agressés avec un couteau, a-t-on appris de source proche du dossier.

Le plus jeune des enfants blessés a 22 mois et le plus âgé 3 ans. Deux d'entre-eux ont leur pronostic vital engagé, selon la même source.