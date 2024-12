L'homme le plus riche du monde s'enrichit encore: voici comment Elon Musk a dépassé les 400 milliards de dollars de fortune

Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, déjà considéré comme l'homme le plus riche de la planète, a dépassé les 400 milliards de dollars de fortune, une première, rapporte Bloomberg.

Le prix de l'action de Tesla a augmenté de plus de 65% depuis l'élection début novembre de Donald Trump, selon Bloomberg. Il a atteint un nouveau record de 415 dollars. Par ailleurs, SpaceX et ses investisseurs ont accepté d'acheter jusqu'à 1,25 milliard de dollars d'actions de la société, faisant grimper la valeur de l'entreprise spatiale à environ 350 milliards de dollars.

La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine il y a un mois lui a donné un coup de pouce supplémentaire. Désormais proche du président élu, Elon Musk est devenu le plus grand donateur politique de l'histoire américaine récente avec plus de 270 millions de dollars versés lors de la campagne présidentielle pour soutenir le républicain, selon les chiffres de la Commission électorale américaine (FEC).

Le gagnant de la présidentielle américaine l'a récompensé en le nommant à la tête d'une commission pour "l'efficacité gouvernementale", un organe créé pour tailler dans les budgets fédéraux. Jeff Bezos (Amazon) et Mark Zuckerberg (Facebook) occupent respectivement la deuxième et la troisième place de l'indice Bloomberg des milliardaires les plus riches, avec des fortunes comprises entre 200 et 250 milliards de dollars.