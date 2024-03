La France devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution mais ça ne règle pas tous les problèmes

La liberté, mais non le droit comme le souhaitaient à l'origine les féministes. Les sénateurs ont estimé que le mot "droit" aurait eu un caractère contraignant et que les médecins n'auraient plus eu la possibilité de faire jouer leur clause de conscience. Il ne fait aucun doute que dans cette rédaction, la loi sera adoptée et scellée dans la constitution le 8 mars, lors de la journée internationale du droit des femmes.

Mais, cet acte très symbolique ne réglera pas tous les problèmes, et notamment la difficulté à trouver un médecin pour avorter. En effet, en France, seuls 2,9% des praticiens installés en cabinet et 3,9% des sages-femmes pratiquent l'avortement. Principalement parce que c'est un acte peu valorisant et peu valorisé. Ils restent à l'hôpital, mais ils sont submergés. Quant aux médecins autrefois militants, ils partent à la retraite et peinent à être remplacés. En 10 ans, 8% des centres qui pratiquaient l'avortement en France ont été fermés. Et c'est là désormais que se situe le nouveau combat des féministes.